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Горемыкин вручил медали «За отвагу» бойцам ЗВО, проявившим мужество в зоне СВО

05:00 28.10.2023
В числе наград, врученных бойцам, были государственные медали «За отвагу» и «За спасение погибавших» и ведомственные медали «За боевые отличия».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды бойцам Западного военного округа (ЗВО), выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации. Российское оборонное ведомство опубликовало кадры награждения.

Торжественное мероприятие было проведено недалеко от передовой, чтобы после этого военнослужащие смогли оперативно вернуться к своим товарищам на позиции. Горемыкин вручил офицерам и солдатам государственные медали «За отвагу» и «За спасение погибавших», а также ведомственные медали «За боевые отличия».

Награды получили военнослужащие артиллерийских, танковых, разведывательных и штурмовых подразделений, проявившие мужество и отвагу и показавшие высокий профессионализм при выполнении воинского долга. Замминистра обороны РФ отметил важность вклада бойцов в общее дело. Он поздравил награжденных, пожелал им здоровья и успехов в службе.

Получив заслуженные награды, бойцы вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Ранее Горемыкин обсудил условия быта и обеспечение бойцов на Краснолиманском направлении. Он также вручил награды военнослужащим, отличившимся в ходе боевых действий.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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