Боевики выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке

Обстрелу боевиков подверглись Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки.

© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Украинские националисты 20 декабря в период с 15:30 по 17:15 выпустили по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:30 - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17:15 <...> (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - написало представительство в своем Telegram-канале.

Атаке боевиков подвергся также Никитовский район Горловки - по нему ВСУ в 19:30 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра.

«...населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 милиметра», - говорится в сообщении представительства.

Сутками ранее Донецк подвергся 22 обстрелам со стороны националистов. Они выпустили по городу 72 различных боеприпаса. В ходе атаки пострадали 15 человек, двое из которых это сотрудники оперативно-выездной бригады Петровского Западного РЭС.