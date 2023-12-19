В Донецке за сутки 15 человек получили ранения после обстрелов ВСУ

За прошедшие сутки в Донецке от обстрелов пострадали 15 человек, в том числе двое сотрудников оперативно-выездной бригады.

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Украинские боевики 19 декабря обстреляли Донецк 22 раза, выпустив 72 боеприпаса. Противник применил реактивную артиллерию калибром 122 миллиметра, а также ствольную калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетные боеприпасы и дроны.

«Зафиксировано 22 обстрела со стороны противника, выпущено 72 боеприпаса», - написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В результате обстрела 15 человек в Петровском, Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка получили ранения. Среди них два сотрудника оперативно-выездной бригады Петровского Западного РЭС.

Ранее стало известно, что в городе пострадали шесть человек после украинской атаки. БПЛА противника сбросил взрывчатку в Петровском районе.