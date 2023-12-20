Брошенная водителем в лесу женщина с детьми рассказала, как было холодно и страшно

Женщина с маленькими детьми провела на морозе среди темного леса около получаса, пока ее родители не нашли машину, чтобы забрать их домой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Дарья Шитикова поделилась со «Звездой» подробностями инцидента с рейсовым автобусом, водитель которого бросил ее с тремя детьми на дороге посреди темного леса в 7 км от деревни в Смоленской области.

Женщина рассказала, что ехала с детьми в деревню Кузино к родителям, водитель сразу предупредил, что довезет только до поворота с трассы, так как дальше по его информации дорогу не чистили. Женщина пояснила, что узнавала у родителей, дорога точно очищена и оплатила проезд.

«Высадил у поворота на Кузино. Сказал, что дальше не поедет, так как дорога дальше не чищена», - рассказала женщина.

Она пыталась убедить водителя, что впереди дорога очищена от снега - асфальт был виден в лобовой стекло. Мужчина ее не послушал.

«У меня на руках спал ребенок, я разбудила его и стала снимать», - продолжает рассказ Дарья.

Но и видеосъемка не убедила водителя. Он высадил ее в лесу в 7 км от деревни.

«Вышли из автобуса, стали искать связь, прошли где-то километра полтора. Нашли сеть, позвонили родителям, чтобы они помогли найти транспорт добраться до деревни. За нами приехала машина», - рассказала Дарья.

По ее оценкам, она провела с детьми на морозе примерно с полчаса. Им было очень холодно и страшно.

«Где-то полчаса пробыли на улице с детьми. Вокруг лес, могут водиться разные животные, волки. Дети испугались, были напуганы перемерзли, младший трясся весь. Это очень-очень страшно», - призналась женщина.

Ранее сообщалось, что водитель рейсового автобуса 105 отказался везти женщину с детьми по маршруту до деревни Кузино в Смоленской области и высадил в темном лесу в мороз. Глава Дорогобужского района Смоленской области Константин Серенков заявил «Звезде», что намерен разорвать контракт с компанией-перевозчиком из-за этого случая.