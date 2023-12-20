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Водитель автобуса бросил женщину с тремя детьми в темном лесу в Смоленской области

Ирина Елагина
17:17 20.12.2023
В муниципалитете решили наказать всю транспортную компанию, в которой работает водитель, и разорвать контракт с 2024 года.
© Видео: smolensk_transport.vk.com © Фото: smolensk_transport.vk.com
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Жительница Смоленской области вместе с тремя детьми оказалась на дороге в темном лесу, так как водитель рейсового автобуса отказался довезти ее до остановки общественного транспорта. Многодетная мать сняла инцидент на видео, которым поделился паблик общественного транспорта Смоленска.

На видео - салон автобуса, в котором едет в деревню Кузино многодетная мать. Водитель заявляет, что не поедет дальше, так как дорога не чищена. Женщина не соглашается с этим, показывает на видео, что дорога очищена до асфальта. В итоге водитель открыл двери и высадил женщину с детьми посреди темного леса.

Инцидент произошел на территории Дорогобужского района Смоленской области. Его глава Константин Серенков заявил «Звезде», что за случившееся ответит вся компания, в которой работает водитель.

«Водитель высаживает ночью на трассу женщину с детьми. Я собираюсь разрывать контракт с данным перевозчиком 31-го, веду переговоры с другим перевозчиком», - сказал «Звезде» Серенков.

В сервисе «Яндекс. Транспорт» указано, что рейсовый автобус 105 ходит из Смоленска до остановки «Кузино. Поворот», проезд стоит более 200 рублей.

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