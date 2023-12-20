Жителей Петербурга обязали носить маски на массовых мероприятиях с 20 декабря

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Медицинские маски вновь стали обязательным атрибутом массовых мероприятий в Санкт-Петербурге. Сегодня главный государственный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова подписала документ о введении в городе масочного режима.

Как следует из текста документа, распоряжение касается проведения концертов, новогодних программ, спортивных состязаний и иных событий во всех общественных пространствах, как частных, так и государственных, и распространяется на сотрудников.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», - отмечено в тексте постановления.

Масочный режим касается также сферы медицинских и социальных услуг, кроме того, в стационарах вводится карантин с запретом посещений.

По информации санитарной службы города, в Санкт-Петербурге на протяжении четырех недель растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - уже на 87,1%, фиксируется и рост заразившихся COVID-19 - прирост 62,4%.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не намерен вводить масочный режим в России на новогодние каникулы.