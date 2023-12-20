Палестина обратилась в Международный суд из-за действий Израиля в секторе Газа

Палестинский посол в Вене сообщил, что обращение в Международный уголовный суд связано с преступлениями Израиля в Газе.

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Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил палестинский посол в Вене Салах Абдель Шафи.

«Мы считаем, что все эти преступления не должны оставаться безнаказанными. Поэтому Израиль должен быть призван к ответу. В этой связи мы подали заявления в Международный уголовный суд», - цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, обращения в суд были направлены примерно три недели назад. Салах Абдель Шафи также рассказал о реакции главного прокурора МУС на происходящее в Газе.

«Главный прокурор Международного уголовного суда посетил этот регион, и он сказал, что, конечно, ХАМАС мог совершить военные преступления 7 октября, но и Израиль тоже», - сообщил посол.

При этом он подчеркнул, что к ответственности должны быть привлечены все, кто совершил военные преступления, будь то граждане Израиля или Палестины. Необходимо провести соответствующее расследование и наказать виновных независимо от национальности, убежден он.

Ранее представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра сообщил, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли не менее 100 человек. Он назвал происшествие «последовательными массовыми убийствами» и добавил, что еще около сотни человек были ранены.