Дюков заявил, что РФС не перейдет в АФК из-за отсутствия гарантий для спортсменов

Россия может рассмотреть вступление в Азиатскую конфедерацию футбола в следующем году, заявил Александр Дюков.

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Российский футбольный союз (РФС) не будет переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (AФК) из-за отсутствия гарантий выступления сборных РФ на международных соревнованиях. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков.

Однако он отметил, что Россия не отметает такую возможность, и может рассмотреть вступление в AFC в следующем году.

«Опция по смене конфедерации никуда не уйдет, такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем», - сказал Дюков.

Президент подчеркнул, что переход в Азиатскую конфедерацию не будет простым.

«Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в AФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым», - заявил Дюков.

Напомним, что об отказе от идеи перейти в AФК сообщил член исполкома РФС Михаил Гершкович. По его словам, все единогласно проголосовали против этого, так как Россия не сможет получить гарантий от ФИФА.