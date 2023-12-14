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Командир ВСУ: российские войска превосходят украинские в количестве FPV-дронов

Андрей Аркадьев
17:54 14.12.2023
ВСУ могут запустить один дрон в ключевых боевых точках, а ВС России - до семи беспилотников.
Командир ВСУ: российские войска превосходят украинские в количестве FPV-дронов
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Российские военные в ходе боевых действий используют больше FPV-дронов, чем украинцы, сказал командир ВСУ. Слова украинского военного приводит RT со ссылкой на Newsweek.

Если ВС РФ в зоне военной операции по защите Донбасса способны запустить до семи беспилотников в ключевых точках, то украинская сторона - только один.

Командир ВСУ констатировал, что российские дроны в состоянии входить в украинское воздушное пространство, находить там нужные цели и атаковать. Украинские военные не могут похвастаться подобными успехами - они запускают БПЛА только тогда, когда для него имеется достаточно серьезная цель.

Президент РФ Владимир Путин сегодня в ходе подведения итогов года заявил, что ситуация с беспилотниками в зоне СВО улучшается. Он подчеркнул, что государство будет наращивать производство для наших бойцов.

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