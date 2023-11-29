Собянин: в Москве планируют построить еще 14 мостов

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В ближайшие несколько лет в Москве планируют построить семь автомобильных и столько же пешеходных мостов. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за последние 12 лет в городе построили 31 автомобильный мост. В этом году запустили движение по трем из них.

«Мосты - важные инженерные объекты для столицы», - отметил Сергей Собянин.

Также мэр отметил, что с 2012 года капитально отремонтировали 10 мостов, которые соединяют берега Москвы-реки.