Путин заявил, что в 90-е законы не выполнялись, но сформировалась государственность РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что в 90-е годы в стране не выполнялись многие законы, однако именно в то время в РФ сформировались основы и ориентиры государственности.
«Многое не выполнялось. Это правда. Но вы знаете, в чем смысл и в чем ценность принятых решений? Были созданы юридически правовые основы новой государственности», - сказал Путин на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального собрания РФ.
Президент подчеркнул, что в стране удалось «навести» конституционный порядок именно благодаря сформированным ориентирам. В этом России помогли депутаты всех уровней, в том числе и региональных парламентов.
Ранее Путин заявил, что в стране по-прежнему высокий уровень парламентской культуры. По его словам, Конституция России во многом определила облик современного государства.