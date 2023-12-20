Путин заявил, что в 90-е законы не выполнялись, но сформировалась государственность РФ

В 90-е годы в России сформировались основы государственности, заявил президент в своем выступлении.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в 90-е годы в стране не выполнялись многие законы, однако именно в то время в РФ сформировались основы и ориентиры государственности.

«Многое не выполнялось. Это правда. Но вы знаете, в чем смысл и в чем ценность принятых решений? Были созданы юридически правовые основы новой государственности», - сказал Путин на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального собрания РФ.

Президент подчеркнул, что в стране удалось «навести» конституционный порядок именно благодаря сформированным ориентирам. В этом России помогли депутаты всех уровней, в том числе и региональных парламентов.

Ранее Путин заявил, что в стране по-прежнему высокий уровень парламентской культуры. По его словам, Конституция России во многом определила облик современного государства.