Путин отметил высокий уровень парламентаризма в России
Уровень парламентской культуры сохраняется на высоком уровне, руководство парламента с уважением относится к альтернативным мнениям, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.
«Конечно, Конституция во многом определила облик современного российского парламента, и верхней палаты, Совета Федерации, и Государственной Думы, их роль в жизни страны, высокий статус парламента, обеих его палат», - сказал Путин.
Он добавил, что в России рассматривают Конституцию как «живой организм», и отдельно отметил принятые ранее поправки, которые укрепили влияние парламента в стране.
Президент также поздравил депутатов с 30-летием российского основного документа и поблагодарил руководство парламента за отличное выстраивание работы, а также за общую позицию всех фракций в вопросе защиты национальных интересов на международных площадках.