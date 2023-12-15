Путин отметил высокий уровень парламентаризма в России

Президент страны также поздравил депутатов с 30-летием российской Конституции и отметил ее роль в становлении российской парламентской культуры.

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Уровень парламентской культуры сохраняется на высоком уровне, руководство парламента с уважением относится к альтернативным мнениям, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

«Конечно, Конституция во многом определила облик современного российского парламента, и верхней палаты, Совета Федерации, и Государственной Думы, их роль в жизни страны, высокий статус парламента, обеих его палат», - сказал Путин.

Он добавил, что в России рассматривают Конституцию как «живой организм», и отдельно отметил принятые ранее поправки, которые укрепили влияние парламента в стране.

Президент также поздравил депутатов с 30-летием российского основного документа и поблагодарил руководство парламента за отличное выстраивание работы, а также за общую позицию всех фракций в вопросе защиты национальных интересов на международных площадках.