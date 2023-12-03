Молодые умы не подвели: как ученые укрепляют технологический суверенитет России

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Вопросы науки, культуры, медицины, химии, физики, радиоэлектроники всю неделю обсуждались в Сириусе, где собрались молодые ученые из дружественных стран. Конгресс молодых ученых - ежегодное ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным для усиления технологического суверенитета страны.

И молодые умы не подвели. Санкции только простимулировали лидеров отечественной науки во всех направлениях.

На Конгрессе были представлены новейшие разработки. Их обязательно внедрят в реальную жизнь.

О тех, кто трудится на благо России, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».