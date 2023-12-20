Раздел о конфликте на Украине пропал с главной страницы сайта Washington Post

Рубрика переместилась в раздел «Мир», где освещаются материалы по другим международным вопросам.

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На главной странице газеты The Washington Post из полосы основных рубрик пропала с информацией, посвященной конфликту на Украине. Ссылка на рубрику находилась на главной странице вчера, 19 декабря.

Вкладка находилась на главной странице сайта с начала специальной военной операции, между разделами «Мнения» и «Стиль». Сама рубрика переместилась в раздел «Мир», где публикуются все статьи, посвященные международной повестке. Сам дизайн главной страницы газеты не изменился.

О усталости западного общества от украинской повестки отражается в нежелании все большего числа стран поставлять оружие Киеву. Против продвижения Украины в Евросоюз и новых поставок оружия выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Усталость нарастает и в рядах ВСУ. Владимир Зеленский на выступлении перед председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен в ноябре попытался объяснить слова главкома ВСУ о провале на передовой «усталостью» армии, контролем ВС РФ над воздушным пространством и желанием сберечь личный состав.