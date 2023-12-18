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Парламент Болгарии проголосовал против новых тарифов на транзит газа из России

Ирина Елагина
14:04 18.12.2023
По данным болгарских СМИ, депутаты приняли это решение под нажимом Венгрии, опасаясь, что Будапешт закроет для Софии вход в ЕС.
Парламент Болгарии проголосовал против новых тарифов на транзит газа из России
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Болгарский парламент не поддержал закон о более высоких тарифах на транзит российского газа. По информации Болгарского телевидения, депутаты приняли это решение под нажимом Венгрии, опасаясь, что Будапешт закроет для Софии вход в Шенгенскую зону.

Болгарское правительство предлагало повысить плату за транзит российского газа по территории страны до 111 долларов за тысячу кубометров и возложить расходы на импортеров и газотранспортные компании, что вызвало недовольство Венгрии.

Сегодня же в Софии в первом чтении приняли закон, запрещающий заводу ЛУКОЙЛ перерабатывать российскую нефть - новые правила могут вступить с силу с 1 марта 2024 года.

Ранее сообщалось о возможном лишении Венгрии права голоса в ЕС из-за отказа Будапешта подержать пролонгацию военной помощи Украине. Венгерский премьер Виктор Орбан выступает категорически против эскалации военного конфликта на Украине и пытается найти понимание среди здравомыслящих конгрессменов-республиканцев в США.

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