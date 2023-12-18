Парламент Болгарии проголосовал против новых тарифов на транзит газа из России
Болгарский парламент не поддержал закон о более высоких тарифах на транзит российского газа. По информации Болгарского телевидения, депутаты приняли это решение под нажимом Венгрии, опасаясь, что Будапешт закроет для Софии вход в Шенгенскую зону.
Болгарское правительство предлагало повысить плату за транзит российского газа по территории страны до 111 долларов за тысячу кубометров и возложить расходы на импортеров и газотранспортные компании, что вызвало недовольство Венгрии.
Сегодня же в Софии в первом чтении приняли закон, запрещающий заводу ЛУКОЙЛ перерабатывать российскую нефть - новые правила могут вступить с силу с 1 марта 2024 года.
Ранее сообщалось о возможном лишении Венгрии права голоса в ЕС из-за отказа Будапешта подержать пролонгацию военной помощи Украине. Венгерский премьер Виктор Орбан выступает категорически против эскалации военного конфликта на Украине и пытается найти понимание среди здравомыслящих конгрессменов-республиканцев в США.