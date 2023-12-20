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В Перми судебные приставы арестовали 236 игрушечных роботов

Игнат Далакян
12:44 20.12.2023
Житель Перми задолжал около 2 млн рублей по кредитным и коммунальным платежам.
В Перми судебные приставы арестовали 236 игрушечных роботов
© Фото: ГУ ФССП России по Пермскому краю
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Судебные приставы арестовали 236 игрушечных роботов у жителя Перми. Он задолжал порядка двух миллионов рублей по кредитным и коммунальным платежам. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Пермскому краю.

Оказалось, что должник является владельцем музея игрушек-роботов. Судебный пристав составил акт описи и ареста коллекции, говорится в сообщении ведомства. Предварительно ее стоимость оценили в 155 тысяч рублей.

Отмечается, что игрушки будут возвращены жителю Перми после уплаты всей суммы задолженности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приставы должны будут закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга. Согласно документу, срок будет отсчитываться со дня поступления информации о погашении долга в Федеральную службу судебных приставов.

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