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WSJ: Путина назвали геополитическим победителем 2023 года

Марина Крижановская
01:26 20.12.2023
По мнению журналиста Бейкера, провалившееся контрнаступление Киева и выдержавшая западные санкции экономика РФ является условием, чтобы назвать Путина геополитическим победителем года.
WSJ: Путина назвали геополитическим победителем 2023 года
© Фото: Russian Presidency Kremlin Pool Globallookpress
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По мнению обозревателя американской газеты Wall Street Journal, президент России Владимир Путин - геополитический победитель 2023 года. Журналист Джеральд Бейкер признался, что не рад объявить, но это факт.

«Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», - написал Бейкер.

По его мнению, Путин в текущем году добился успеха. Поясняя, обозреватель указал  на контрнаступление Киева, оказавшееся неудачным, и выдержавшую западные санкции российскую экономику. Американская поддержка киевских властей «дала трещину», а позиция Европы ослабевает.

Он указал, что рискованно делать «грандиозные суждения» об уходящем году, но не меньший риск говорить о прогнозах на предстоящий год. Журналист предложил попросить сравнить Рождество 2022 и 2023 годов у американских политиков Рона ДеСантиса, Кевина Маккарти и Хантера Байдена или акционеров Silicon Valley Bank.

Как сообщал 5 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер играет «экстраординарную роль» в мировой политике.

Он прокомментировал включение имени президента России в шорт-лист журнала Time на звание «Человек года».

По словам Пескова, рейтинг влиятельности мировых политиков от Time - не единственный в мире средств массовой информации и не имеет значения для главы государства.

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