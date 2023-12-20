Поисковые собаки нашли хомячков в развалинах упавшего в Петербурге дома

Поисковые собаки продолжают работать на месте обрушения, по предварительной информации, людей под завалами нет.

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Работники спасательных служб обнаружили клетку с домашними хомяками на месте обрушения флигеля на Гороховой улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

О жертвах и пострадавших в результате обрушения здания не сообщается. Глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин подчеркнул, что на месте работ регулярно делали минуты тишины на случай, если под развалинами оказались люди.

«Сначала мы напряглись - в центральной части завала собаки заостряли свое внимание. Мы начали там аккуратно разбирать и нашли клетку с домашними грызунами. Будем надеяться, что там никого нет - по спискам все были из дома эвакуированы», - сказал Аникин.

Напомним, ночью в среду в Адмиралтейском районе города рухнул шестиэтажный дом под номером 73, находящийся на Гороховой улице. Здание значилось как нежилое, из ближайших подъездов были эвакуированы люди из-за риска обрушения кровли.