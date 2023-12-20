ПСБ запустил обучающий курс «Школа инвестора» для военнослужащих

Онлайн-курс «Школа инвестора» подойдет как начинающим инвесторам, так и тем, кто уже имеет опыт инвестирования.

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ПСБ запустил на своем сайте специализированный онлайн-курс «Школа инвестора» для военнослужащих. Российские военные смогут получить базовые знания по управлению личными финансами, инвестированию в ценные бумаги и биржевой торговле. Также обучающий курс расскажет военнослужащим про особенности инвестирования на военной и государственной службе, бойцы изучат основные инструменты фондового рынка и смогут сформировать свой инвестиционный портфель.

Онлайн-обучение в «Школе инвестора» разделено на несколько модулей по темам: базовые принципы инвестирования для военнослужащих; активы для сбережения и приумножения капитала существуют на рынке; как определить свой риск-профиль; что такое готовые инвестиционные решения; как инвестировать самостоятельно; как заполнить отчет об инвестициях и уплатить налоги.

Курс подойдет как для начинающих инвесторов, так и для тех, кто уже имеет опыт инвестирования - начать обучение можно с любой темы, в конце каждого урока есть небольшой тест, чтобы проверить и закрепить знания.

«Развитие российского фондового рынка, возможности получения инвестиционного дохода стимулируют интерес россиян к инвестициям. Однако для того, чтобы уверенно и эффективно инвестировать, получать доход и оценивать риски, требуется довольно высокий уровень финансовой грамотности. Наша задача как ответственного финансового партнера - предоставить клиентам максимум полезной информации в доступной форме, чтобы сделать процесс инвестирования понятным и удобным», - отметил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Он также добавил, что обучающий курс создан специально для военнослужащих, чтобы помочь им детально познакомиться с инструментами инвестирования и разобраться во всех тонкостях законодательства, которые следует учесть при выборе активов и инструментов.

«Школу инвестора» для военнослужащих можно найти на сайте ПСБ или в Telegram-боте. Бот-помощник напомнит про уроки и будет присылать новые материалы прямо на телефон.

Ранее ПСБ расширил экосистему поддержки сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Банк учредил холдинговую компанию «ПСБ-Свой дом» для осуществления проектной работы.