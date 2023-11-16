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ПСБ расширил экосистему поддержки сотрудников ОПК

Максим Крюков
16:45 16.11.2023
Банк учредил холдинговую компанию «ПСБ-Свой дом» в рамках программы строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК и участников гособоронзаказа.
ПСБ расширил экосистему поддержки сотрудников ОПК
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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ПСБ расширил экосистему предоставляемых сервисов и инструментов в рамках программы строительства жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников государственного оборонного заказа. Для осуществления проектной работы банк учредил холдинговую компанию «ПСБ-Свой дом».

Деятельность дочерней компании банка направлена на решение широкого круга задач, связанных с жилищными проектами, в том числе контроль проектирования и технического надзора, взаимодействие с органами власти в рамках программ поддержки инвестиционных проектов. ПСБ получит возможность гибкого управления и усилит контроль на всех этапах реализации проекта, что позволит в значительной степени повысить эффективность и скорость реализации строительных проектов.

В перечень задач «ПСБ-Свой дом» также входит приобретение прав на земельные участки для жилищного строительства, сбор исходно-разрешительной документации, проведение закупочных процедур и осуществление ввода объекта в эксплуатацию. Должность генерального директора компании занял старший вице-президент - директор департамента по финансовому оздоровлению ОПК ПСБ Сергей Добрин.

«ПСБ накопил серьезную экспертизу на всех этапах работы по реализации строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК. Многие задачи, к которым мы ранее привлекали подрядные организации, мы можем делать самостоятельно с большей эффективностью. Поэтому логичным шагом развития этого направления стало создание собственной компании, которая будет вовлечена во все стадии реализации проектов», - сказал Добрин.

Он добавил, что у «ПСБ-Свой дом» есть большой потенциал для развития компании, в настоящее время в работе находятся более тридцати проектов по всей России суммарной площадью порядка 330 тысяч квадратных метров.

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