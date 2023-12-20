Эксперт Рогулев допустил, что Трампа выведут из игры после прецедента в Колорадо

По данным эксперта, это уже 18-я попытка лишить Трампа права участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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Решение суда в Колорадо, запретившего участие 45-го президента США Дональда Трампа в выборах в 2024 году, связано с намерением демократов устранить политического конкурента. Об этом директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал «Звезде».

Он пояснил, что демократы используют разные рычаги политической борьбы с Трампом, в том числе действуют с помощью судебной власти на уровне штата. И такие попытки предпринимаются не в первый раз.

«Это Верховный суд штата принял такое решение! Уже были такие попытки. Это не первая. Чуть ли не 18 раз пытались уже в разных штатах вот таким путем пойти. Именно против Трампа. Сейчас демократы ставят задачу сорвать его участие в выборах, не допустить его до выборов разными методами», - пояснил эксперт.

Ученый выразил мнение, что судебное решение будет оспорено и едва ли устоит в суде вышестоящей инстанции, так как оно «притянуто за уши».

«Но я думаю, что это будет оспорено. Они ссылаются на одну из поправок к Конституции, которая к этому не имеет никакого отношения. За уши притянуто. Поэтому аргументация вряд ли возымеет на суды других инстанций такое серьезное воздействие. Поэтому, скорей всего, это не пройдет. Как и предыдущие попытки тоже все провалились. Посмотрим. Но такой вариант - отстранить его от участия в первичных выборах в каком-либо штате, он остается, да», - добавил Рогуев.

Эксперт не исключает, что демократам удастся вывести Трампа из игры, если суды нескольких штатов отстранят его от участия в местных выборах, тогда «он не сможет претендовать на общенациональные выборы».

Верховный суд штата Колорадо наложил вето на участие Трампа в местных праймериз. Решение мотивировано поправкой к Конституции США о запрете занимать государственные посты в случае участия «в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказании помощи или поддержки их врагам». Именно так в Колорадо расценили штурм Капитолия сторонниками Трампа в январе 2021 года.