Расчеты минометов 2 С12 «Сани» отработали в условиях гололедицы и густого тумана

Накануне в ДНР прошел ледяной дождь. Все покрыто льдом, а еще на позиции опустился густой туман. Видимость практически нулевая.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В условиях непроглядной молочной пелены минометчики группировки войск «Восток» работают по уже пристрелянным координатам. Ни одного лишнего движения при подготовке миномета 2 С12 «Сани» к бою.

К переднему краю они находятся ближе остальной артиллерии - всего несколько километров. Ведут беспокоящий огонь, чтобы держать противника в постоянном напряжении.

«Мы, как кочующий миномет. Приезжаем, у нас уже есть точки, знаем, куда стрелять. Отрабатываем эти точки и уезжаем. Бывает такое, что не успеваешь уезжать и прилетает ответка, но получается уйти», - рассказал командир минометного расчета с позывным «Феникс».

Артиллерию ближнего боя обычно корректирует беспилотник.

Противник на этом направлении хоть порой и огрызается, но атакующий потенциал ВСУ уже значительно ниже, чем еще несколько месяцев назад, поделились обстановкой наши бойцы.

«В основном работаем осколочно-фугасными. 120-й миномет. Интенсивность в зависимости от того, пехота наступает или бронетехника подошла. Можем беглым отработать - 30 или 20 мин скинуть либо точечно отработать по какой-то технике. Одна-две мины - достаточно», - добавил старшина минометной батареи с позывным «Прапор».

Эта постоянная гонка со временем отнимает у минометчиков много сил. Признаются, что в такой обстановке их главной опорой остаются надежный тыл и, конечно, доброе слово родных.

«Маме, жене всем привет огромный, вернемся домой с Победой», - добавил еще один боец.

Ранее расчет миномета «Василек», которые способен выпускать до 120 мин в минуту, обрушил удар на боевиков на Артемовском направлении.