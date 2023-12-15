Армия Расчет миномета «Василек» обрушил удар на боевиков на Артемовском направлении Информация о противнике была получена с беспилотного летательного аппарата. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На Артемовском направлении действует расчет автоматического 82-мм миномета 2Б9 «Василек» 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Кадры боевой работы показало Министерство обороны Российской Федерации. Расчет работает с закрытой огневой позиции. Огонь ведется по живой силе врага, который находится в лесополосе. Отмечается, что информацию о противнике российские военные получили с беспилотного летательного аппарата. «Василек» способен выпускать до 120 мин в минуту. Он может вести огонь по настильной траектории. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика