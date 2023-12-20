Артиллерист Катыш заявил, что его «Ураган» поразил много украинской техники

Также, по словам Катыша, его боевая машина РСЗО много работала и по пехоте неприятеля.

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Российский артиллерист с позывным Катыш рассказал, как расчет его РСЗО «Ураган» поразил много военной техники противника.

«Не так давно работали по бронетехнике, поразили много техники противника», - заявил Катыш.

Также, по его словам, боевая машина РСЗО много работает и по неприятельской пехоте.

О себе Катыш рассказал, что раньше он служил по контракту, но потом уволился. Когда в России была объявлена частичная мобилизация, Катыш явился добровольно - и теперь он бьет украинских боевиков 220-миллиметровыми реактивными снарядами.

Ранее сообщалось, что расчеты «Градов» разгромили пехоту ВСУ к северу от Артемовска.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.