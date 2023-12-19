Расчеты «Градов» разгромили пехоту ВСУ к северу от Артемовска

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Расчеты систем залпового огня БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ, тем самым не дав противнику перебросить войска к северу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России.

На кадрах видно, как один за другим снаряды «Града» бьют по противнику в лесном массиве. Координаты целей были определены во время проведения воздушной разведки. Противник пытался провести ротацию на передовых позициях, однако наши «Грады» не дали осуществиться этим планам. Данные поступили на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ.

Напомним, осколки снарядов, которые используются в РСЗО «Град», разлетаются на сотни метров. Расчеты «Градов» работают и днем, и ночью, не давая шанса противнику на проведение ротации.

Ранее российские военные рассказали, как теснят боевиков под Марьинкой. Они отметили, что цели поступают непрерывно и зачастую даже нет времени снять с техники маскировочные сети.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.