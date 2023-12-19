Армия Армия Армия

Расчеты «Градов» разгромили пехоту ВСУ к северу от Артемовска

05:00 19.12.2023
Противник, прячущийся в лесном массиве, был уничтожен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Расчеты систем залпового огня БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ, тем самым не дав противнику перебросить войска к северу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России.

На кадрах видно, как один за другим снаряды «Града» бьют по противнику в лесном массиве. Координаты целей были определены во время проведения воздушной разведки. Противник пытался провести ротацию на передовых позициях, однако наши «Грады» не дали осуществиться этим планам. Данные поступили на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ.

Напомним, осколки снарядов, которые используются в РСЗО «Град», разлетаются на сотни метров. Расчеты «Градов» работают и днем, и ночью, не давая шанса противнику на проведение ротации.

Ранее российские военные рассказали, как теснят боевиков под Марьинкой. Они отметили, что цели поступают непрерывно и зачастую даже нет времени снять с техники маскировочные сети. 

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:55 В стране и мире
Пентагон заявил, что начинает операцию по защите акватории Красного моря
22:48 В стране и мире
Шойгу поручил позаботиться о родственниках погибшего бойца Романа Рудакова
21:55 В стране и мире
Сердечный приступ мог стать причиной смерти «пухляша» Дмитрия Красилова
20:10 В стране и мире
Видео
«Целый год за мной ходил»: Прилепин раскрыл новые подробности покушения на него
18:18 В стране и мире
Против Бориса Акунина* возбудили дело о распространении фейков о ВС РФ
Популярное
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Видео
Володин заявил, что у людей все должно быть нормально с яйцами
Видео
Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.