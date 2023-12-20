Петербуржец рассказал, что почувствовал «землетрясение» при обрушении многоэтажки

По словам жителя Петербурга, в доме была большая трещина, там стояли маячки и велся мониторинг.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Житель Санкт-Петербурга Валерий Юмагулов, который живет по соседству с домом, где произошло обрушение, рассказал «Звезде» подробности происшествия в центре города.

«Ситуация уже длится некоторое время. Мы видели, что здесь мониторят, была трещина большая. И дом расселили, насколько я знаю. Сегодня ночью я еще не спал, я понял, что это был сход с крыши. Это был толчок просто. Чувствовалось, как будто землетрясение», - рассказал местный житель.

Он рассказал, что дом был «откровенно аварийный». По его словам, в нем была большая трещина, стояли маячки и службы вели мониторинг.

Напомним, что в центре Санкт-Петербурга произошло обрушение шестиэтажного нежилого дома. По информации МЧС РФ, в доме никто не жил, здание было расселено ранее.