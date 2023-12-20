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Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

Алина Луговая
00:00 20.12.2023
Владимир Путин поблагодарил сотрудников органов безопасности за контрразведывательное обеспечение спецоперации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником, который отмечается 20 декабря.

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны. Поздравляю вас с днем работников органов безопасности. Этот праздник - символ уважения нашего народа, всего нашего общества к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий», - сказал президент.

Путин также поблагодарил ветеранов, которые с честью выдержали многие нелегкие испытания и достойно защищали Родину от внутренних и внешних угроз.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, личный состав спецслужб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, ФСО и ГУСП России за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач. За смелость и решительность, за четкую слаженную работу», - добавил российский лидер.

Глава государства указал, что за 2023 года сотрудники органов безопасности сделали многое для контрразведывательного обеспечения спецоперации и для безопасности мирного населения в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

По словам президента, из-за того, что киевский режим при поддержке зарубежных спецслужб встал на путь террористических методов, среди которых диверсии против гражданских объектов и мирных граждан, сегодня нужно усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям. Путин отметил, что в особом внимании нуждается охрана государственных рубежей.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации. Он отметил, что инициативой сейчас владеют именно российские военные. 

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