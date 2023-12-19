Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 9:20.
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Дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Согласно заявлению российского оборонного ведомства, попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 9:20.
Ранее два украинских беспилотника были сбиты над Волгоградской областью. По словам главы региона Андрея Бочарова, жертв и разрушений после попытки атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов нет.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.