Армия Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 9:20. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. Согласно заявлению российского оборонного ведомства, попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 9:20. Ранее два украинских беспилотника были сбиты над Волгоградской областью. По словам главы региона Андрея Бочарова, жертв и разрушений после попытки атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов нет. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика