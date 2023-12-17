Над Волгоградской областью сбиты два украинских беспилотника
По словам главы региона Андрея Бочарова, жертв и разрушений после попытки атаки БПЛА нет.
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Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотных летальных аппарата самолетного типа, который пытались совершить атаку на объекты на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в небе над Волгоградской областью.
Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что пострадавших и разрушений в результате отраженной атаки БПЛА нет.
Сегодня утром стало известно, что в ночь на 17 декабря российские военнослужащие сбили 33 украинских беспилотника. По данным МО РФ, дроны были перехвачены над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.