Над Волгоградской областью сбиты два украинских беспилотника

По словам главы региона Андрея Бочарова, жертв и разрушений после попытки атаки БПЛА нет.

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Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотных летальных аппарата самолетного типа, который пытались совершить атаку на объекты на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в небе над Волгоградской областью.

Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что пострадавших и разрушений в результате отраженной атаки БПЛА нет.

Сегодня утром стало известно, что в ночь на 17 декабря российские военнослужащие сбили 33 украинских беспилотника. По данным МО РФ, дроны были перехвачены над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.