Ветераны Плесецка печатают на 3D-принтерах спецприспособления для бойцов СВО

Производство стартовало в феврале 2023 года, на сегодняшний день выпущено и отправлено в войска более 27 тысяч единиц специальных приспособлений.

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Члены организации ветеранов военной службы космодрома Плесецк наладили работу по производству девяти наименований деталей и приспособлений для вооружения наших военнослужащих-участников спецоперации.

Офицеры запаса, являющиеся членами ветеранской организации, печатают на 3D-принтерах хвостовики для минометных выстрелов, накольники, кейсы для детонаторов, совмещенные хвостовики для сброса с квадрокоптеров гранат РГД-5 и Ф-1, приспособления для скоростной перезарядки магазинов под патроны калибра 5,45 мм и 7,62 мм и многое другое.

На сегодняшний день, начиная с февраля 2023 года, выпущено и отправлено в войска более 27 тысяч единиц специальных приспособлений.

За минувшие выходные более 20 килограммов пластика для 3D-принтеров было закуплено при поддержке военнослужащих космодрома. Члены ветеранской организации сделали из него более 2 000 хвостовиков и 2 000 проколок детонатора для сбрасываемых снарядов.

Ранее мастера ремонтных батальонов показали, как печатают недостающие детали из резины на 3D-принтере. Специалисты автобронетанкового управления работают так, чтобы техника в дальнейшем не подводила.