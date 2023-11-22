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В рембате показали, как печатают недостающие детали из резины на 3Д-принтере

Виктория Косогляденко
21:40 22.11.2023
Каждый день специалисты автобронетанкового управления работают так, чтобы техника в дальнейшем не подводила. Выписка из рембата - только после полной проверки всех агрегатов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В ходе боев под Работино противник потерял до 60 человек, две бронемашины и два пикапа. Боеспособность наших машин поддерживают мастера ремонтных батальонов. Эти подразделения редко попадают в военные сводки. Однако от их работы зависит очень многое. Танки, «Уралы», бронетранспортеры - все это проходит через руки армейских автослесарей. Перед отправкой бойцам технику тестируют сами мастера. Обкатка - самая что ни наесть экстремальная.

Виражи, скоростные отрезки, повороты - все это на полном ходу. Бездорожье - еще один пункт на экзамене, который техника должна преодолеть. Прежде чем вернется в строй.

У специалистов рембата свои «танковые карусели». На испытательном полигоне они обкатывают технику после ремонта. Танки всех мастей, которые прошли техобслуживание, наматывают круги пока все системы не заработают идеально.

Заезды в духе Формулы-1 - это последний и самый приятный этап ремонтных работ. Но сначала поколдовать над машиной приходится на стоянке. Там ремонтникам ассистируют экипажи. А у них в запасе всегда много историй с передовой.

«У нашего танка позывной "кувалда". Танчик прошел очень многое. Это и километраж, и сколько раз участвовал в операциях. Был восстановлен и подбит. Вот старые его борта, которые загорелись после прилета», - рассказал механик-водитель танка с позывным «Дон».

Молодой механик-водитель, по специальности автослесарь 4 разряда, недавно награжден орденом мужества за бои на Запорожском направлении. Там его Т-90 намотал 12 тысяч километров. Интенсивная боевая работа по несколько выездов в день. На броне следы от осколков. На стволе - остатки маскировки.

«Естественная маскировка лучше всяких маскировочных сетей. Это уже половину мы сняли. А так она полностью вокруг замаскировано. Танк когда стоит, его практически не видно», - добавил боец с позывным «Дон».

Санитарную бронемашину «Линза» для перевозки раненых наоборот должно быть видно со всех сторон. Такие маркируют красными крестами. Но для врага даже медицинский транспорт становится мишенью.

«Сразу по ней видно, что было несколько выпущено снарядов. Один попал в моторный отсек, зацепив кабину водителя, лобовое стекло. Повторный удар у него был по касательной по правой стороне борта. Это при том, что есть опознавательные знаки - как на крыше автомобиля красный крест, так и на бортах машины кресты большого размера, их видно издалека», - рассказал командир ремонтной роты автомобильной техники с позывным «Рыбак».

Впрочем, в рембате восстановят и эту «Линзу», и всю остальную технику, которая сюда попадает. К тем, кто не едет своим ходом, направят эдакий передвижной автосервис. Продолжение смотрите в сюжете.

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