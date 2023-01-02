«Прикроватный» револьвер Теодора Рузвельта продан на аукционе за 910 тысяч долларов

Сообщается, что оценочная стоимость лота первоначально составляла от 800 тысяч до 1,4 миллиона долларов.

© Фото: Royal Photographic Society Colle, Global Look Press

Револьвер, принадлежавший 26-му президенту Соединенных Штатов Теодору Рузвельту, продали на аукционе за 910 тысяч долларов. Об этом сообщил организатор аукциона компания Rock Island Auction Company.

«Были высокие ожидания от Smith & Wesson 26-го президента. Smith & Wesson находится в прекрасном состоянии… достиг высокой цифры в 910 тысяч 625 долларов», - передает РИА Новости данные из отчета компании по итогам декабрьских торгов.

Согласно данным Fox News, что оценочная стоимость лота первоначально составляла от 800 тысяч до 1,4 миллиона долларов. Как сообщают аукционные эксперты, такая высокая цена связана с традиционно высокой оценкой коллекционного огнестрельного оружия, выставляемого на торги, а также с «фантастическим состоянием» самого револьвера, несмотря на его более чем столетний возраст.

Согласно исторической версии, револьвер был подарен Теодору Рузвельту 12 мая 1898 года во времена испано-американской войны, когда он еще не успел стать американским президентом. Уже после избрания на пост главы государства, револьвер получил известность в Белом доме как «прикроватное оружие», поскольку считалось, что Рузвельт хранил его ночью на столике возле своей постели.

Ранее стало известно, что письмо Джонна Леннона, написанное за несколько часов до его смерти, продали за 64 тысячи долларов. Музыкант оставил свою подпись на письме перед тем, как отправить его своему бухгалтеру Барри Николсу.