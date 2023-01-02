В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Прикроватный» револьвер Теодора Рузвельта продан на аукционе за 910 тысяч долларов

Игнат Далакян
19:14 02.01.2023
Сообщается, что оценочная стоимость лота первоначально составляла от 800 тысяч до 1,4 миллиона долларов.
«Прикроватный» револьвер Теодора Рузвельта продан на аукционе за 910 тысяч долларов
© Фото: Royal Photographic Society Colle, Global Look Press
Читайте нас на:

Револьвер, принадлежавший 26-му президенту Соединенных Штатов Теодору Рузвельту, продали на аукционе за 910 тысяч долларов. Об этом сообщил организатор аукциона компания Rock Island Auction Company.

«Были высокие ожидания от Smith & Wesson 26-го президента. Smith & Wesson находится в прекрасном состоянии… достиг высокой цифры в 910 тысяч 625 долларов», - передает РИА Новости данные из отчета компании по итогам декабрьских торгов.

Согласно данным Fox News, что оценочная стоимость лота первоначально составляла от 800 тысяч до 1,4 миллиона долларов. Как сообщают аукционные эксперты, такая высокая цена связана с традиционно высокой оценкой коллекционного огнестрельного оружия, выставляемого на торги, а также с «фантастическим состоянием» самого револьвера, несмотря на его более чем столетний возраст.

Согласно исторической версии, револьвер был подарен Теодору Рузвельту 12 мая 1898 года во времена испано-американской войны, когда он еще не успел стать американским президентом. Уже после избрания на пост главы государства, револьвер получил известность в Белом доме как «прикроватное оружие», поскольку считалось, что Рузвельт хранил его ночью на столике возле своей постели.

Ранее стало известно, что письмо Джонна Леннона, написанное за несколько часов до его смерти, продали за 64 тысячи долларов. Музыкант оставил свою подпись на письме перед тем, как отправить его своему бухгалтеру Барри Николсу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:20 Армия
Видео
МО: ВС РФ поразили 67 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику ВСУ в 92-х районах
13:37 В стране и мире
В России начнут освидетельствовать водителей на алкоголь под видеозапись
12:00 Армия
Видео
Цаликов исполнил мечту девочки из Подмосковья о подарке отцу в зону СВО
11:15 В стране и мире
Видео
Лавров исполнил мечту мальчика из Москвы побывать внутри подлодки
11:16 В стране и мире
Температура воздуха в Москве 2 января побила рекорд 2007 года
Популярное
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.