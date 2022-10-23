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Написанное за несколько часов до смерти письмо Джонна Леннона продали за 64 000 долларов

Максим Крюков
06:46 23.10.2022
Музыкант оставил свою подпись на письме перед тем, как отправить его своему бухгалтеру Барри Николсу. Через несколько часов у подъезда многоквартирного дома в Нью-Йорке солист The Beatles был убит.
Написанное за несколько часов до смерти письмо Джонна Леннона продали за 64 000 долларов
© Фото: Alad imagebroker GlobalLookPress
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Американским аукционным домом Gotta Have Rock and Roll было продано последнее письмо известного британского музыканта, бывшего участника рок-группы The Beatles Джона Леннона, которое тот написал за несколько часов до смерти, за 63 750 долларов. Об этом пишет онлайн-таблоид TMZ.

По данным издания, ожидалось, что стоимость лота составит от 30 до 50 тысяч долларов, однако в заключительный день аукциона количество претендентов на приобретение уникального предмета увеличилось, в результате чего цена выросла.

Как сообщает таблоид, покупатель предпочел остаться неизвестным. Отмечается, что певец оставил свою подпись на письме перед тем, как отправить его своему бухгалтеру Барри Николсу. В данном послании основатель легендарного коллектива перечислил имена трех доверенных лиц, которые имели право голосовать от его имени на ежегодном собрании корпорации Beatles. Оно должно было состояться через девять дней в Лондоне. Через несколько часов у подъезда многоквартирного дома в Нью-Йорке Марк Чепмен пять раз выстрелил в спину Джона Леннона. Солист «Ливерпульской четверки» скончался через 25 минут после нападения от потери крови.

В сентябре 2020 года Марк Чепмен впервые извинился за свой поступок перед вдовой музыканта Йоко Оно. Заявление он сделал перед комиссией по условно-досрочному освобождению. Убийца заявил, что застрелил Леннона «ради славы», и это был «чрезвычайно эгоистичный поступок». Он также считает, что заслужил смертную казнь.

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