Написанное за несколько часов до смерти письмо Джонна Леннона продали за 64 000 долларов

Музыкант оставил свою подпись на письме перед тем, как отправить его своему бухгалтеру Барри Николсу. Через несколько часов у подъезда многоквартирного дома в Нью-Йорке солист The Beatles был убит.

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Американским аукционным домом Gotta Have Rock and Roll было продано последнее письмо известного британского музыканта, бывшего участника рок-группы The Beatles Джона Леннона, которое тот написал за несколько часов до смерти, за 63 750 долларов. Об этом пишет онлайн-таблоид TMZ.

По данным издания, ожидалось, что стоимость лота составит от 30 до 50 тысяч долларов, однако в заключительный день аукциона количество претендентов на приобретение уникального предмета увеличилось, в результате чего цена выросла.

Как сообщает таблоид, покупатель предпочел остаться неизвестным. Отмечается, что певец оставил свою подпись на письме перед тем, как отправить его своему бухгалтеру Барри Николсу. В данном послании основатель легендарного коллектива перечислил имена трех доверенных лиц, которые имели право голосовать от его имени на ежегодном собрании корпорации Beatles. Оно должно было состояться через девять дней в Лондоне. Через несколько часов у подъезда многоквартирного дома в Нью-Йорке Марк Чепмен пять раз выстрелил в спину Джона Леннона. Солист «Ливерпульской четверки» скончался через 25 минут после нападения от потери крови.

В сентябре 2020 года Марк Чепмен впервые извинился за свой поступок перед вдовой музыканта Йоко Оно. Заявление он сделал перед комиссией по условно-досрочному освобождению. Убийца заявил, что застрелил Леннона «ради славы», и это был «чрезвычайно эгоистичный поступок». Он также считает, что заслужил смертную казнь.