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Политик Филиппо назвал сумасшедшим заявление главы МО ФРГ о конфликте с Россией

Никита Черненко
07:40 19.12.2023
Французский политик назвал опасным для Европы стремление к конфронтации с Россией.
Политик Филиппо назвал сумасшедшим заявление главы МО ФРГ о конфликте с Россией
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о надвигающихся на страны Евросоюза «военных угрозах». Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на высказывания Филиппо в соцсети X.

Политик отметил, что подобное видение мировой политики опасно для самих европейцев. Филиппо счел, что заявление Писториуса «сумасшедшее», и осудил немецкую воинственность.

«Сумасшедшее заявление из Германии! В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам. Во-первых, она подтверждает стремление к постоянной войне с Россией по самоубийственной для нас инициативе Вашингтона. Во-вторых, это доказывает, что Германия намерена через следующий договор ЕС навязать европейскую армию под немецко-американским руководством», - цитирует главу французских «Патриотов» РТ.

Ранее Филиппо комментировал последнюю поездку Владимира Зеленского в США, в ходе которой у него не удалось получить дополнительные финансовые обязательства со стороны Вашингтона. По мнению политика, Зеленский предпринял «отчаянный шаг», когда назвал отказавшихся финансировать киевский режим «марионетками Путина».

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