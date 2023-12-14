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Визит Владимира Зеленского в США окончился для него катастрофой, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он написал в соцсети Х (бывшая Twitter) и призвал Францию и Евросоюз тоже прекратить оказывать поддержку Украине, сообщает RT.

Неудачная поездка Зеленского в США закончилась без дополнительных финансовых обязательств со стороны Вашингтона, отметил Филиппо.

«Из крана больше не течет! Все кончено!» - написал политик.

Филиппо отметил «отчаянный шаг» Зеленского, который назвал «марионетками Путина» тех, кто отказался финансировать Киев.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал поездку Владимира Зеленского в США «пустой» и назвал его «попрошайкой из Киева». Дипломат отметил, что Зеленскому не удалось убедить американцев в том, что Украина важнее безопасности США.