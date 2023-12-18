Бойцы группировки «Восток» отработали захват украинских опорников в зоне СВО

Действия бойцов доводятся до автоматизма, особое внимание уделяется отработке оказания экстренной медицинской помощи и эвакуации раненых с поля боя.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие группировки «Восток» провели тренировку в тыловом районе спецоперации, на которой отработали захват украинских опорных пунктов при наступлении. Кадры занятий со штурмовыми подразделениями публикует Министерство обороны РФ.

Тренировки проводятся как в дневное, так и в ночное время в условиях, в приближенных к боевым. Во время занятий на полигоне каждый элемент отрабатывается и доводится до автоматизма, чтобы военнослужащие были максимально готовы к бою.

Отрабатывается скрытное продвижение вперед, использование гранатометов и ручных гранат, прикрытие товарищей при продвижении в окопах.

Также бойцам показывают, как оказывать экстренную медицинскую помощь и эвакуировать раненых. Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения военной операции по защите Донбасса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.