Расчет артиллерии «Гиацинт-С» уничтожил опорник ВСУ на Купянском направлении

Слаженная работа расчетов и тактика «артиллерийской карусели» дезориентирует боевиков ВСУ и заставляет их рассекречивать свои позиции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Кадры работы артиллеристов опубликовало Минобороны России.

Минимальным количеством выстрелов экипажи самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт-С» успешно подавляют огневые точки боевиков, скопление их техники, укрепрайоны, опорные пункты, склады с боеприпасами. Артиллеристы получают координаты от разведчиков и расчетов БпЛА, тут же покидают укрытия и прибывают на позиции, чтобы открыть огонь по противнику.

«Дается цель, выставляется прицел, угломер, досылается снаряд, происходит выстрел по команде или по плановой цели. На днях поразили опорный пункт противника и польскую самоходную артиллерийскую установку "Krab"». Расчеты все очень слаженные», - сказал старший наводчик САУ «Гиацинт-С» с позывным «Волына».

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по противнику. Выполнение боевых задач проводится в любую погоду, а сами самоходки постоянно в движении. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. И главное – спасает жизни российских военнослужащих.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.