В результате нанесенных 18 декабря ударов Израиля по Газе погибли 8 детей

Израильская армия нанесла удары по домам в лагере беженцев Нусейрат и городе Дейр-эль-Балах. а также по городу Рафах на юге палестинского анклава.

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В результате израильских ударов по центру и югу сектора Газа погибли по меньшей мере восемь детей. Несколько человек получили ранения. Об этом заявило палестинское информагентство WAFA.

В центре сектора Газа нападению подверглись два дома в лагере беженцев Нусейрат и городе Дейр-эль-Балах. Скончались девять мирных жителей и пять детей.

Вместе с этим на юге анклава ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) атаковал город Рафах, что привело к смерти мирных жителей и троих детей.

«По данным местных источников, вечером 18 декабря несколько мирных жителей, в основном детей, были убиты и другие получили ранения в результате последних авиаударов Израиля по центральным и южным районам Газы», - рассказали журналисты.

За 73 дня эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа, по информации палестинских властей, погибли 19 тысяч человек, еще более чем 52 тысячи ранены. Оценивается, что из этого числа около 70% жертв - женщины и дети.

Как сообщалось ранее, ЦАХАЛ и ХАМАС могут возобновить перемирие в секторе Газа. Не уточняются детали, так как между конфликтующими сторонами сохраняются противоречия.