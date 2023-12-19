Fox News: почти 80% американцев считают, что экономика США «в плохом состоянии»

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Почти 80% американцев оценили состояние экономики США как неудовлетворительное. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала Fox News.

Отмечается, что 78% респондентов считают, что экономика страны находится «в плохом состоянии» - это на 9% больше, чем после вступления Джо Байдена в должность президента США. При этом о плачевной ситуации в экономике заявили почти все, кто симпатизирует республиканцам (93%), и большая часть сторонников демократов (61%). Только 14% опрошенных дали понять, что им помогла политика Байдена.

Кроме того, около 68% опрошенных отметили неудовлетворенность положением дел в США в целом. Также 64% респондентов оценили свое финансовое положение как «посредственное либо неважное». В предыдущие два года этот показатель держался на отметке около 58%.

В исследовании приняли участие тысяча совершеннолетних граждан США. Опрос проводился по телефону с 10 по 13 декабря. Погрешность может составлять порядка трех процентных пунктов.

Ранее в Палате представителей поддержали официальное расследование импичмента американского президента Джо Байдена. «За» проголосовали 221 человек. Ему предъявлено обвинение по получению выгоды от сделок сына Хантера.