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Палата представителей поддержала официальное расследование по импичменту Байдена

Владимир Рубанов
02:30 14.12.2023
За это решение проголосовали все представители Республиканской партии, которая имеет в этой палате большинство. Против выступили все демократы.
Палата представителей поддержала официальное расследование по импичменту Байдена
© Фото: Pool via CNP Keystone Press Agency Globallook Press
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Палата представителей одобрила резолюцию об официальном оформлении расследования по импичменту президенту Джо Байдену. За это решение проголосовали все представители Республиканской партии, которая имеет в этой палате большинство.

Против проголосовали все демократы. В итоге резолюция набрала 221 голос «за» и 212 «против».

Голосование состоялось на фоне того, что сын президента Хантер Байден проигнорировал повестку следователя-республиканца для дачи показаний за закрытыми дверями, сообщает CNN. Он подтвердил, что готов дать публичные показания в рамках расследования, проводимого Республиканской партией.

При этом республиканцы подчеркивают, что официальное оформление расследования не означает, что импичмент президенту неизбежен. Авторитетный республиканец из Миннесоты Том Эммер сказал, что голосование за расследование по импичменту не равнозначно импичменту.

Расследование должно выяснить, получал ли нынешний президент выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Республиканцы считают, что пока Байден был вице-президентом США в администрации Барака Обамы, он был причастен к зарубежному бизнесу сына, а семья Байдена получала средства от компаний за политическое влияние в интересах бизнеса. Белый дом эти обвинения решительно отвергает.

Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти начал расследование в сентябре. С тех пор три комитета, которые его ведут, опросили чиновников Министерства юстиции и Службы внутренних доходов, а также получили массу документов и новые банковские выписки, в том числе от членов семьи Байдена.

Несмотря на то, что республиканцы выдают новые повестки и намерены пообщаться в том числе с братом и сыном президента, у них все еще нет достоверных доказательств в пользу самых сильных обвинений, которые предъявляют Байдену.

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