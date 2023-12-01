Представлен весь Суриков: в Русском музее выставят более 120 работ художника

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Это самая масштабная выставка Сурикова за 90 лет, где представлено более 120 живописных и графических произведений из музеев Петербурга, Москвы и Красноярска. Причем экспозиция организована не по хронологическому принципу, в каждом зале все работы объединены одной общей темой.

Василия Сурикова можно назвать самым хрестоматийным русским художником. Самые знаменитые его исторические полотна мы помним еще по детским учебникам, но здесь, в Русском музее, впервые представлен весь Суриков. Самобытный живописец, для которого превыше всего была правда.

«Вот эта правда жизни, эта наблюдательность, перфекционизм и этот отказ от того, чтобы кого-то повторять, - это была его принципиальная художественная позиция. Потому что он понимал, что тогда это будет не он, Суриков. Он себя не ломал для того, чтобы остаться собой», - рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Известные эскизы росписей московского храма Христа Спасителя - единственная работа Сурикова, выполненная «на заказ». Сами фрески не сохранились, так как они были уничтожены вместе со взорванным храмом. Новую жизнь благодаря этой выставке обрела одна из самых масштабных и известных картин живописца - «Степан Разин».

Эти кадры «Звезда» сняла месяц назад, когда в мастерской Русского музея специалисты буквально «на коленках» восстанавливали шедевр, заметно потускневший за 100 с лишним лет. Благодаря комплексной научной реставрации удалось убрать все загрязнения, укрепить красочный слой. И теперь легендарный атаман вновь сверкает голубыми очами - почти такой же, каким его написал художник.

«Картина, как мы видим, конечно же омолодилась. Появилась теплохолодность, тональная градация, появилась глубина, пространство, небо - мы довольны результатом», - сказал завотделом реставрации масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.

История вольного казачьего народа - одна из любимых тем Василия Сурикова. Уроженец Красноярска, он сам был родом из казаков. На картине «Покорение Сибири Ермаком» каждый персонаж - самостоятельный герой. Кстати, именно за склонность к многофигурной композиции еще во время учебы в Академии художеств Сурикова прозвали «композитором». А в его знаменитой «Боярыне Морозовой», что впервые приехала из Третьяковской галереи в Петербург, каждый герой «живет» так, что бегут мурашки.

Известно, что, работая над «Боярыней Морозовой», художник выгонял своих моделей на мороз, чтобы на лицах появился тот самый румянец от холода. А испуганную девочку он писал со своей дочери Оли, пугая ее страшным чудищем из темного леса.

Говорят, что и супруга художника Елизавета тоже позировала для этой картины, но простудилась и вскоре умерла. Суриков винил себя в смерти жены, впал в депрессию, перестал работать. Спасла его картина, что выставляется впервые.

«В этом состоянии, казалось бы умерев для творчества, он берется за кисть и пишет картину "Исцеление слепорожденного", говоря: "Это Христос меня исцелил"...» - пояснил завотделом живописи конца XIX - начала XX века Русского музея Павел Климов.

Образ чудом прозревшего слепого стал эмоциональным автопортретом художника, после этой картины он словно возродился и писал только светлые, жизнеутверждающие картины - такие, например, как «Взятие снежного городка». Кстати, в последнем, просветительском, зале экспозиции юные посетители тоже смогут поиграть в снежки, штурмуя крепость с помощью мультимедиатехнологий. Здесь же каждый день будут проводить лекции о творчестве Василия Сурикова.