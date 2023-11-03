В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Утюгом и осетровым клеем: как реставрируют картину Сурикова «Степан Разин»

Павел Кутаренко
05:19 03.11.2023
Впервые за 60 лет специалисты получили возможность отреставрировать знаменитую работу на горизонтальной поверхности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Когда еще увидишь, как шедевр русской живописи гладят утюгами? Для реставраторов Русского музея это привычная технология отчистки, увлажнения и закрепления авторского красочного слоя.

«Степан Разин» - последняя крупная историческая картина Василия Сурикова, он работал над ней более 10 лет. Размеры, конечно, впечатляют: 3 на 6 метров, и немалая часть полотна сейчас скрыта под бумагой.

За 100 с лишним лет краски заметно потускнели, есть желтые пятна клея - следы прошлых реставраций. Задача - убрать все загрязнения.

«Мы наносим осетровый клей с медом - состав специально сваренный. Промазываем бумажку, чтобы она пропиталась - это специальная папиросная бумага», - рассказывает художник-реставратор масляной живописи Русского музея Антон Макаров.

Позже эту бумагу смоют теплой водой, удалив вместе с ней все загрязнения с поверхности. Работать приходится «на коленках». Впервые за 60 лет специалисты получили возможность отреставрировать знаменитую картину на горизонтальной поверхности. Холст лежит на полу, как на операционном столе, где у пациента видны все «раны» - изломы краски и трещины.

«Они видны и имеют тенденцию приподниматься со временем. И даже есть очаги отслоения красочного слоя. Наша задача - их законсервировать», - рассказывает завотделом реставрации масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.

Специалисты называют эту работу Сурикова капризной. Автор не раз ее исправлял и дописывал - потому и краска стала трескаться. С картиной связана удивительная романтическая и драматичная история. На первом эскизе художник изобразил Степана Разина вместе с персидской княжной - как в той самой народной песне, где лихому атаману пришлось бросить красавицу «в набежавшую волну». Говорят, что писать княжну Суриков хотел со своей жены Елизаветы, но она умерла. И автор лишил главного героя его спутницы.

«Суриков после смерти жены больше не женился. Был отцом-одиночкой с двумя дочерьми, очень заботливым отцом. Поэтому в образе Степана Разина он воплотил фигуру одинокого мужчины, настроенного романтически, но себе на уме, думающего свою думу», - рассказывает завотделом живописи конца XIX - начала XX века Русского музея Павел Климов.

Василий Суриков сам был из казаков, хоть и родился в Сибири. Сразу несколько шедевров художника полгода выставлялись на его малой Родине, но сегодня вернулись в Русский музей.

Эти картины вместе с другими произведениями Сурикова из коллекции Третьяковской галереи и еще нескольких российских музеев станут основой масштабной выставки, посвященной 175-летию художника.

«Сама выставка, надеемся, будет сенсацией в нашей культуре, потому что такой выставки не было десятилетия», - говорит генеральный директор Русского Музея Алла Манилова.

Экспозиция откроется 30 ноября. К этому моменту должна закончиться комплексная реставрация «Степана Разина». Специалисты обещают, что грандиозная картина скоро предстанет в новом свете.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:37 В стране и мире
Посол Антонов заявил, что США ведут против России «фронтальное наступление»
05:16 В стране и мире
В США разрешили впервые казнить убийцу газообразным азотом
03:35 В стране и мире
Видео
Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для сектора Газа
02:34 В стране и мире
Пост главы ВМС США впервые в истории заняла женщина
01:02 В стране и мире
Палата представителей США проголосовала за помощь Израилю отдельно от Украины
Популярное
Поклонники The Beatles услышали последнюю песню группы в хорошем качестве
Видео
Всем раздеться, суд идет: в Петербурге заседание провели прямо в стриптиз-клубе
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Видео
Zа добро: Минобороны РФ запустило канал о людях, поддерживающих участников СВО
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.