Утюгом и осетровым клеем: как реставрируют картину Сурикова «Степан Разин»

Впервые за 60 лет специалисты получили возможность отреставрировать знаменитую работу на горизонтальной поверхности.

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Когда еще увидишь, как шедевр русской живописи гладят утюгами? Для реставраторов Русского музея это привычная технология отчистки, увлажнения и закрепления авторского красочного слоя.

«Степан Разин» - последняя крупная историческая картина Василия Сурикова, он работал над ней более 10 лет. Размеры, конечно, впечатляют: 3 на 6 метров, и немалая часть полотна сейчас скрыта под бумагой.

За 100 с лишним лет краски заметно потускнели, есть желтые пятна клея - следы прошлых реставраций. Задача - убрать все загрязнения.

«Мы наносим осетровый клей с медом - состав специально сваренный. Промазываем бумажку, чтобы она пропиталась - это специальная папиросная бумага», - рассказывает художник-реставратор масляной живописи Русского музея Антон Макаров.

Позже эту бумагу смоют теплой водой, удалив вместе с ней все загрязнения с поверхности. Работать приходится «на коленках». Впервые за 60 лет специалисты получили возможность отреставрировать знаменитую картину на горизонтальной поверхности. Холст лежит на полу, как на операционном столе, где у пациента видны все «раны» - изломы краски и трещины.

«Они видны и имеют тенденцию приподниматься со временем. И даже есть очаги отслоения красочного слоя. Наша задача - их законсервировать», - рассказывает завотделом реставрации масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.

Специалисты называют эту работу Сурикова капризной. Автор не раз ее исправлял и дописывал - потому и краска стала трескаться. С картиной связана удивительная романтическая и драматичная история. На первом эскизе художник изобразил Степана Разина вместе с персидской княжной - как в той самой народной песне, где лихому атаману пришлось бросить красавицу «в набежавшую волну». Говорят, что писать княжну Суриков хотел со своей жены Елизаветы, но она умерла. И автор лишил главного героя его спутницы.

«Суриков после смерти жены больше не женился. Был отцом-одиночкой с двумя дочерьми, очень заботливым отцом. Поэтому в образе Степана Разина он воплотил фигуру одинокого мужчины, настроенного романтически, но себе на уме, думающего свою думу», - рассказывает завотделом живописи конца XIX - начала XX века Русского музея Павел Климов.

Василий Суриков сам был из казаков, хоть и родился в Сибири. Сразу несколько шедевров художника полгода выставлялись на его малой Родине, но сегодня вернулись в Русский музей.

Эти картины вместе с другими произведениями Сурикова из коллекции Третьяковской галереи и еще нескольких российских музеев станут основой масштабной выставки, посвященной 175-летию художника.

«Сама выставка, надеемся, будет сенсацией в нашей культуре, потому что такой выставки не было десятилетия», - говорит генеральный директор Русского Музея Алла Манилова.

Экспозиция откроется 30 ноября. К этому моменту должна закончиться комплексная реставрация «Степана Разина». Специалисты обещают, что грандиозная картина скоро предстанет в новом свете.