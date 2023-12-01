В Роскачестве рассказали, как с большей выгодой оформить кредит на покупку авто

В Минпромторге напомнили о продолжении действия программы льготного автокредитования для педагогов, медиков, участников СВО и членов их семей.

© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

В Роскачестве объяснили разницу между автокредитом и потребительским займом, а также рассказали о плюсах и недостатках каждого из них. В первом случае заемщик сможет потратить деньги исключительно на приобретение автомобиля, тогда как во втором может тратить деньги по своему усмотрению. К преимуществам автокредита относится высокая вероятность его одобрения, уточнили в ведомстве.

«Поскольку банк имеет залог в виде ТС, то риски для него минимальны, а значит, и вероятность одобрения в краткие сроки выше», - заявили RT в пресс-службе ведомства.

Кроме того, одобрение такого кредита делает более вероятным тот факт, что деньги перечисляются напрямую продавцу. Для потребителя выгода в более низких процентных ставках и возможности оформить льготный заем с государственной поддержкой. Льготное автокредитование продолжает действовать для педагогов, медиков, участников спецоперации и членов их семей.

Но есть и минусы. До выплаты кредита автомобиль остается в собственности банка. Владелец не может его продать или обменять без его согласия. В случае прекращения поступления платежей кредитная организация вправе изъять авто у его владельца и продать на аукционе, уточнили в пресс-службе. Вдобавок ко всему, при оформлении автокредита банк может запросить первоначальный взнос.

«Если оформлен потребительский кредит, то можно самостоятельно продать машину по рыночной цене... Рекомендую выбирать потребительский кредит, если планируете продавать автомобиль раньше», - заключила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

К преимуществам потребительского кредита относится и то, что при его оформлении не нужно вносить первоначальный платеж и оформлять различные обязательные страховки. Тогда как при покупке автомобиля это может быть одним из условий банка.