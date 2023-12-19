Правительство РФ подготовит предложения о спортивных парадах на Красной площади

Владимир Путин ждет предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади к 1 марта 2024 года.

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Российский лидер Владимир Путин поручил Правительству РФ подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Их нужно будет предоставить президенту к 1 марта 2024 года.

«Представить предложения о проведении спортивных парадов в г. Москве, на Красной площади. Срок - 1 марта 2024 г.», - цитирует ТАСС текст одного из поручений российскому Правительству по итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорту.

Ранее МОК изменил данные данные о количестве отобравшихся на Олимпиаду-2024 россиян. Ранее говорилось о восьми россиянах, после МОК сообщил, что шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов получили лицензии для участия в Олимпийских играх.