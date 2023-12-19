Дмитрий Полянский считает, что если Германия смогла подписать безоговорочную капитуляцию в 1945 году, то и Киев сможет сделать это сейчас.

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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сравнил Украину с нацистской Германией и предложил Киеву подписать безоговорочную капитуляцию, как это сделала ФРГ в 1945 году.

«Действительно, если немцы смогли это сделать в 1945 году, то почему не может Украина?», - написал Полянский на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Заместитель написал это, комментируя пост про необходимость начала призыва в украинскую армию женщин. В записи отмечается, что если Германия смогла сделать это в 1944 году, то и Киев может.

Ранее Полянский заявил о признании США относительно поддержки конфликта на Украине. По его словам, Америка подтвердила, что Киев - это выгодный для Штатов с коммерческой точки зрения проект.