Представитель России обратил внимание на заявления американских официальных лиц о том, что 90% выделяемых Киеву денег остаются в США.

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В Вашингтоне признали, что военная помощь Украине - это выгодный для США коммерческий проект, заявил на заседании Совбеза ООН по поставкам западного оружия на Украину первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский.

Зампостпреда России обратил внимание на заявления американских официальных лиц о том, что 90% выделяемых Киеву денег остаются в США. В Соединенных Штатах на эти средства создают рабочие места, и перевооружают армии США и союзников. В разных штатах растут поступления налогов. Это все происходит за счет «утилизации на Украине устаревшей военной техники», отметил Полянский.

Признавая такую схему, чиновники администрации США «окончательно сбросили маски и отбросили всю ненужную словесную шелуху типа демократии, свободы, прав человека и так далее», сказал заместитель постпреда РФ при ООН.

О том, что около 90% денег, выделенных Вашингтоном Украине, на самом деле остаются в США, заявил на минувшей неделе госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, такая «выигрышная для всех ситуация» послужила созданию большего количества рабочих мест и росту американской экономики.