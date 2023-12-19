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Герой РФ Мацкевич рассказал, как бойцы взяли опорник превосходящего по силе врага

19:45 19.12.2023
По словам военнослужащего, боевики были выбиты из опорника, несмотря на численное превосходство, что в дальнейшем способствовало наступлению российских военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Герой России Вячеслав Мацкевич рассказал, как вместе с товарищами провел штурм опорного пункта украинских боевиков. В результате действий наших военнослужащих противник был выбит из опорника. По словам самого бойца, боевики были ошарашены успехом российских военнослужащих, поскольку превосходили их численно.

«Ошарашен был противник тем, что они превосходили нас в 5-6 раз. Они были ошарашены тем, что слишком дерзко, слишком нагло мы действовали и бесстрашно ребята работали», - отметил Мацкевич.

Благодаря этому штурму удалось заставить противника отступить, что способствовало дальнейшему наступлению, добавил боец. Мацкевич также признался, что для него получить звание Героя России - большая честь, однако он считает, что во многом это заслуга товарищей, которые были в бою вместе с ним.

Ранее Герой России Трачук рассказал, как обратил в бегство численно превосходящего противника. Он вступил в рукопашную схватку с двумя боевиками и, будучи раненым, продолжил штурм вражеских позиций.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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