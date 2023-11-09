Герой РФ Трачук в ходе штурма обратил в бегство численно превосходящего врага

Дмитрий Трачук, исчерпав боеприпасы, последовательно вступил в рукопашную схватку с двумя украинскими боевиками, и, несмотря на полученное ранение, продолжил штурм позиций, в итоге обратив в бегство уцелевших украинских боевиков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Герой России рядовой Дмитрий Трачук, получивший из рук министра обороны России медаль «Золотая Звезда», заявил, что его родителям есть, чем гордиться.

В этом заявлении нет лукавства, ведь, согласно сообщению Минобороны России, Трачук не только первым ворвался в неприятельские траншеи, но и смело вступил в ближний бой с превосходящими силами противника.

Исчерпав боеприпасы, он бросился в рукопашную с украинским боевиком, выйдя оттуда победителем. Затем - еще с одним, но был ранен близким разрывом гранаты. Несмотря на ранение, он продолжил штурм неприятельской позиции, обратив в бегство остававшейся там неприятельской пехоты.

Такую же медаль получил из рук Шойгу еще один Герой России - младший сержант Иван Калашников. Он, напротив, оборонял российские позиции в ходе вражеского штурма. Вначале Калашников был не один, но затем все окружавшие его бойцы ВС РФ получили ранения. В итоге атака была успешно отражена в одиночку при помощи стрелкового оружия и ручных гранат - при этом дистанция боя снизилась вплоть до тридцати метров. Отразив штурм, Калашников спас жизни раненых и не допустил прорыва обороны.

Сергей Шойгу вручил орден Мужества ефрейтору Алексею Ивлиеву. Он отразил три украинских атаки, продолжая вести бой, несмотря на артобстрел и несколько легких ранений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.