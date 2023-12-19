© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной в Москве.

«За доблестное выполнение боевых задач вы удостоены высокого звания», - сказал Путин героям.

Он отметил, что удостоенные звания Героя РФ бойцы действовали на самых сложных участках, и делали это мужественно и профессионально.

Путин поблагодарил не только отмеченных высокой наградой бойцов и офицеров, но и их однополчан, которые сделали возможными совершенные подвиги.

Владимир Путин подчеркнул, что он уверен в том, что Россия добьется поставленных целей. Народ, а также суверенитет и безопасность Отечества будут надежно защищены.

Ранее президент заявил, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.