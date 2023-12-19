Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной в Москве.
«За доблестное выполнение боевых задач вы удостоены высокого звания», - сказал Путин героям.
Он отметил, что удостоенные звания Героя РФ бойцы действовали на самых сложных участках, и делали это мужественно и профессионально.
Путин поблагодарил не только отмеченных высокой наградой бойцов и офицеров, но и их однополчан, которые сделали возможными совершенные подвиги.
Владимир Путин подчеркнул, что он уверен в том, что Россия добьется поставленных целей. Народ, а также суверенитет и безопасность Отечества будут надежно защищены.
Ранее президент заявил, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.