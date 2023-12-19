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Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России

16:38 19.12.2023
Торжественная церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной в Москве. 

«За доблестное выполнение боевых задач вы удостоены высокого звания», - сказал Путин героям. 

Он отметил, что удостоенные звания Героя РФ бойцы действовали на самых сложных участках, и делали это мужественно и профессионально.

Путин поблагодарил не только отмеченных высокой наградой бойцов и офицеров, но и их однополчан, которые сделали возможными совершенные подвиги. 

Владимир Путин подчеркнул, что он уверен в том, что Россия добьется поставленных целей. Народ, а также суверенитет и безопасность Отечества будут надежно защищены. 

Ранее президент заявил, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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