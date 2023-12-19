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Путин заявил, что Россия не бросает раненых, как это делают временщики на Украине

Ирина Елагина
18:43 19.12.2023
Путин высоко оценил организацию работы по эвакуации раненых военнослужащих с передовой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ
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Российскую армию отличает особое отношение к раненым - ни одного из наших бойцов не бросят на поле боя без помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин, противопоставив организацию медпомощи в ВС РФ и в ВСУ.

«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», - сказал Путин.

Глава государства посетил сегодня выставку современного вооружения ВС РФ в Министерстве обороны. В экспозиции представлены новые медицинские носилки, сумки, бронированные санитарные автомобили. Эти образцы улучшены и дополнены с учетом опыта, полученного военными медиками в зоне СВО.

Напомним, что сегодня на расширенном заседании коллегии МО РФ министр обороны Сергей Шойгу рассказал о высокой эффективности работы медиков на передовой: своевременная эвакуация и высокотехнологичная медпомощь в военно-полевых условиях сохраняет жизнь российским военным. По данным МО РФ, свыше 98% раненых выписываются с выздоровлением.

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